Napoli, 17 gen. (askanews) - L'operazione svolta oggi dai carabinieri, con 42 arresti fra esponenti del clan Elia, ha svelato un'organizzazione capillare che si è avvalsa dell'uso di minori non imputabili. Spicca, in particolare, come sottolinea una nota della procura, la posizione di quattro minori al vaglio della procura della repubblica presso il Tribunale dei minorenni e, ancor di più, quella di due minori non imputabili: una bambina di otto anni, impiegata in casa per il confezionamento della cocaina, e un bambino dodicenne che effettuava in strada consegne agli acquirenti.