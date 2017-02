Donna vittima violenze nel Napoletano, flash mob "Noi con Salvini"

Napoli, 1 feb. (askanews) - A Licola, sul litorale flegreo, flash mob del coordinamento regionale di "Noi con Salvini" a sostegno dell'operatrice sociale vittima di violenze da parte di un cittadino nigeriano di 25 anni. In una nota, il portavoce regionale del movimento politico, Giancarlo Borriello, esprime "solidarietà" alla donna che "ha vissuto momenti di terrore a causa di un extracomunitario, presunto profugo, che l'ha minacciata e trattenuta contro volontà per diverse ore". A partire dalle 18, in via Stella Maris, ci saranno anche Gianluca Cantalamessa, coordinatore regionale di Noi con Salvini e Biagio Sequino, responsabile provinciale del partito, e persone che "hanno a cuore la sicurezza del territorio". Lo scopo è chiedere alle autorità "maggiori controlli verso gli esagitati e porre una seria inversione di tendenza rispetto i numerosi atti criminali che si stanno compiendo nell'area a Nord di Napoli".