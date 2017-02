Napoli, 27 feb. (askanews) - "La Regione, come ha fatto per mesi grazie all'impegno dell'assessore Palmeri, continuerà a vigilare e a stare al fianco degli oltre 800 lavoratori di Almaviva. Era doveroso oggi incontrare chi sottoscrive l'accordo, e anche sottolineare il nostro apprezzamento per l'attività sindacale svolta in condizioni difficili e che ha portato a un risultato di grande importanza, grazie al quale si difendono i posti di lavoro ma che deve rappresentare solo un primo passo". Così, in una nota, il presidente Vincenzo De Luca alla vigilia della firma per l'intesa con il Governo e l'azienda che si terrà a Roma. "Saremo impegnati in un monitoraggio costante degli accordi presi e seguiremo le attività di sviluppo dell'azienda - assicura De Luca - utilizzeremo tutti gli strumenti per incentivare i programmi, consapevoli del fatto che già oggi la Campania offre il migliore quadro possibile di convenienze. Siamo e saremo accanto ai lavoratori di Almaviva, e a quanti sono coinvolti nelle delicate vertenze aperte nella nostra regione". De Luca e Palmieri hanno incontrato a Palazzo Santa Lucia i rappresentanti delle Rsu e dei segretari dei sindacati regionali di categoria (Telecomunicazioni). L'accordo segue l'esito del referendum tra i lavoratori del 21 e 22 febbraio scorso (che ha ottenuto l'80% di sì). La Regione conferma di voler continuare a essere al fianco dei lavoratori dell'importante sede campana di Almaviva, a cominciare dal contributo fondamentale costituito dal finanziamento di percorsi di riqualificazione professionale anche oltre l'orario di lavoro, mirati a rafforzare le competenze attuali e prospettiche di mestiere. I sindacati e i lavoratori hanno accettato un'intesa puntando soprattutto sul piano di investimenti in tre anni annunciato dall'azienda.