Napoli, 26 gen. (askanews) - Una lunghissima lettera aperta indirizzata a tutti i media per chiarire le ragioni delle difficoltà esistenti nel settore sanitario regionale e, sostanzialmente, di difendere e sostenere la posizione del governatore De Luca che da tempo insiste nel chiedere la fine del commissariamento in atto dal 2009. A firmarla sono i 15 dirigenti di Asl e Ao campane che, in modo dettagliato, ricostruiscono le situazioni createsi nel corso di 8 anni. Si tratta di Elia Abbondante, Direttore Generale ASL Napoli 1 Centro; Antonio d'Amore, Direttore Generale ASL Napoli 2 Nord; Antonietta Costantino, Direttore Generale ASL Napoli 3 Sud; Mario de Biasio, Direttore Generale ASL Caserta; Maria Morgante, Direttore Generale ASL Avellino; Antonio Giordano, Direttore Generale ASL Salerno; Franklin Picker, Direttore Generale ASL Benevento; Ciro Verdoliva, Direttore Generale AO Cardarelli; Giuseppe Longo, Direttore Generale AO Ospedali dei Colli; Anna Maria Minicucci, Direttore Generale AO Santobono Pausilipon; Attilio Bianchi, Direttore Generale IRCSS Fondazione G. Pascale; Angelo Percopo, Direttore Generale AO Giuseppe Moscati; Nicola Cantone, Direttore Generale AO Ruggi d'Aragona; Vincenzo Viggiani, Direttore Generale Policlinico Federico II; Maurizio di Mauro, Direttore Generale Policlinico Luigi Vanvitelli. (segue)