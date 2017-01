Napoli, 18 gen. (askanews) - Tre classi di altrettanti licei artistici della Campania si sono aggiudicati i primi tre premi per gli spot che promuovono la dieta mediterranea e combattono l'obesità infantile (che, purtroppo, registra uno dei primati negativi della regione). A premiare i giovani studenti è stata questa mattina la presidente del Consiglio regionale Rosa D'Amelio. Gli spot vincitori del concorso sono, primo classificato, quello realizzato dalla classe IV A del liceo artistico statale "Giorgio De Chirico" di Torre Annunziata; seconda classificata, la IV G del liceo artistico liceo "Sabatini Menna" di Salerno; al terzo posto le classi III B, III C, IV B e V b dell'I.I.S."Virgilio" di Benevento. Il Primo premio alla scuola di Torre Annunziata è stato offerto dalla società cooperativa Alma Seges e consiste in una visita guidata per 50 persone presso il Museo della Dieta Mediterranea di Pioppi, con una degustazione dei prodotti tipici del Cilento e una visita guidata al Frantoio Nuovo Cilento; il secondo premio offerto da Medical Care consiste in una visita guidata in una fattoria didattica; il terzo premio consiste nello zainetto del Consiglio contenente "fatti di camorra", tratto dagli scritti giornalistici di Giancarlo Siani, al quale è intitolata l'Aula del Consiglio regionale. Menzioni speciali sono state assegnate agli spot realizzati dagli studenti delle scuole I.I.S. di "Grottaminarda", liceo statale "Don Gnocchi" di Maddaloni e I.I.S. "Mattei" di Caserta.