Napoli, 28 feb. (askanews) - L'approvazione, in Campania, della delibera regionale sul Flash Glucose Monitoring gratuito per i pazienti affetti da diabete di tipo 1 riceve l'apprezzamento dei consiglieri regionali di Forza Italia. "Nelle more di conoscere nel dettaglio il provvedimento prendiamo atto della decisione assunta oggi dalla Giunta regionale considerandola un primo positivo passo verso una sempre maggiore accessibilità a questa tipologia di ausili sanitari che sono assolutamente indispensabili, soprattutto in età scolare e prescolare", sottolineano i consiglieri azzurri che in questi giorni avevano incontrato le rappresentanti di alcune associazioni di bambini diabetici. "Come abbiamo sempre sostenuto, l'accesso agli ausili per il monitoraggio di questa patologia che trova la sua insorgenza prevalentemente nel periodo dell'infanzia e dell'adolescenza - sottolineano -, è fondamentale, considerate le difficoltà delle madri di poter seguire i piccoli pazienti durante l'orario scolastico o nel corso delle loro attività sportive".