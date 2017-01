Napoli, 13 gen. (askanews) - Il governo considera il "commissariamento e la cabina di regia che abbiamo istituito in base alla legge, un passaggio fondamentale che ha consentito di sbloccare la situazione di Bagnoli, ferma da 23 anni". A dirlo il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, incontrando i giornalisti a Napoli dopo l'incontro con il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, in prefettura. Il vertice che "intendo convocare qui a Napoli a breve, tra fine gennaio e inizio febbraio, è un modo per consentire un confronto su quello che cabina regia e commissario hanno fatto in questo ultimo anno, gli avanzamenti che, finalmente, a Bagnoli si cominciano a realizzare e - ha aggiunto il ministro - mi auguro che l'incontro consenta al Comune di Napoli di tornare a partecipare alla cabina di regia". De Vincenti ha concluso sottolineando che convocherà il tavolo perché "mi fa piacere che il sindaco possa riprendere un confronto con noi su cosa stiamo facendo. Poi mi auguro che dalla ripresa del dialogo scaturisca anche che sindaco e Comune riprendano a partecipare alla cabina di regia".