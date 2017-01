Napoli, 13 gen. (askanews) - "Abbiamo fatto un'ampia verifica sullo stato di avanzamento del Patto per la Campania e i risultati sono veramente importanti". Così il ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, al termine dell'incontro in Prefettura a Napoli con il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. "Possiamo essere molto soddisfatti della concretezza e dello stadio di attuazione che caratterizza il Patto per la Campania", ha sottolineato De Vincenti. "Moltissime opere sono già partite, - ha aggiunto - in particolare quelle che afferiscono alla mobilità, anche sull'area di Napoli dove il Patto per la Campania integra in modo forte le opere all'interno della Città metropolitana. Penso ai cantieri delle linee della metropolitana, all'acquisto dei treni e agli investimenti che la Regione sta curando che riguardano il settore stradale". (segue)