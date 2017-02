De Vincenti: bene presenza De Magistris a tavolo su Bagnoli

"Merito del governo Renzi. Incontro utile per prossima Cabina Regia"

Roma, 6 feb. (askanews) - "Oggi a Napoli è accaduto un fatto nuovo: il Sindaco ha accettato il mio invito a sedersi allo stesso tavolo con il Commissario e Invitalia. Per il bene di Bagnoli". Così il Ministro per la Coesione territoriale e il Mezzogiorno, Claudio De Vincenti, commenta l'esito della riunione dedicata al futuro dell'area ex Italsider che si è svolta stamani nella Prefettura di Napoli e alla quale hanno preso parte il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, il primo cittadino partenopeo Luigi De Magistris, il Commissario governativo Salvo Nastasi e l'amministratore delegato di Invitalia Domenico Arcuri.

"Ma - rivendica l'esponente dell'esecutivo - se oggi si è potuto parlare di una prospettiva per Bagnoli è grazie al governo Renzi che ha istituito la Cabina di regia, nominato il Commissarrio e stanziato le risorse per il risanamento ambientale, consentendo così l'avvio dei lavori". Quindi, De Vincenti conclude: "Quello odierno è stato un incontro utile a preparare la prossima riunione della Cabina di regia. Perché è la Cabina, dove per legge siedono Governo Regione e Comune, la sede dove si prendono le decisioni strategiche su Bagnoli".