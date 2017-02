Napoli, 2 feb. (askanews) - "Non tradirò mai questa città e fino al 2021 sarò sindaco di Napoli a tempo pieno perché amo questi territori e voglio dare tutto me stesso ai miei concittadini". Il Sindaco Luigi de Magistris ha ribadito la sua volontà di restare alla guida di Palazzo San Giacomo, confermando che non sarà candidato alle prossime elezioni politiche, siano esse nel 2017 o nel 2018.

"Sono stato rieletto meno di un anno fa in condizioni molto difficili - ha aggiunto l'ex pm - continuo a essere tra la gente, sento il sostegno dei napoletani e avverto le loro sofferenze. Ho bisogno di questo sostegno perché all'interno delle istituzioni continuano a creare ostacoli e trabocchetti, a metterci in difficoltà".

"La nostra - ha concluso de Magistris - è soprattutto una lotta contro il sistema, contro la corruzione e contro le mafie. Al di là dei miei errori e dei miei difetti, i napoletani credo stiamo vedendo da parte mia tanto impegno, tanta autonomia, tanta onestà, passione e la voglia di fare il massimo per i nostri territori".