De Magistris: M5S cade su quello che era il loro punto di forza

Napoli, 3 feb. (askanews) - Pur premettendo di non voler "giudicare un Movimento così grande", il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, sottolinea come il tallone di Achille dei Pentastellati sia "la questione morale", quello che "doveva essere il loro elemento di forza". Interpellato in merito alle vicende che stanno interessando il sindaco della Capitale, Virginia Raggi e il Campidoglio, il primo cittadino partenopeo ha spiegato: "Si sono presentati come un Movimento antisistema che metteva la legalità, la giustizia e la questione morale al centro della loro azione. Appena si sono ritrovati a governare una città importante, mi sembra - ha aggiunto - si parli solo di questione morale, anzi 'immorale' con scelte in totale continuità rispetto al passato. Tutto appare a Roma tranne che ci sia stata una discontinuità". (segue)