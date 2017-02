Napoli, 22 feb. (askanews) - "Sicuramente con Emiliano ci sono maggiori ragioni di dialogo", ma il Pd è un partito che "di sinistra non ha più niente, ormai". Così il sindaco di Napoli e leader di DemA, Luigi de Magistris, ha commentato quanto sta avvenendo in questi giorni all'interno del Partito democratico. Per il primo cittadino partenopeo, il governatore della Puglia candidato alla guida dei dem, è "un uomo che ha amministrato realtà del Mezzogiorno e che ha sempre anche avuto parole di grande apprezzamento per noi e per la città di Napoli, quindi, chiaramente è più facile avere un dialogo, ma poi vediamo chi sarà il segretario del Partito democratico".

De Magistris ha poi aggiunto: "Finora le politiche del Pd sono state molto distanti dal modo di fare nostro e della città di Napoli. Anche il nostro movimento (DemA, ndr) è alternativo al Partito democratico". "Questa è una partita tutta interna al Pd", ha proseguito il sindaco definendo quando sta accadendo "un teatrino nemmeno tanto affascinante". "Vediamo se Emiliano avrà la capacità, insieme ad altri, di cambiare gli equilibri interni a un partito che è molto personale e molto verticistico oppure se sono solo dei riposizionamenti interni al partito. In quel caso, forse, sarebbe stato più auspicabile - ha concluso - un segno di maggiore coraggio e di rottura all'interno di un partito che di sinistra non ha più niente, ormai".