Napoli, 23 feb. (askanews) - "L'obiettivo è l'abbattimento della prima Vela a giugno". A dirlo è il sindaco di Napoli, Luigi de Magistris, parlando del piano di riqualificazione del quartiere Scampia a margine di un incontro, a Palazzo San Giacomo, con il viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Riccardo Nencini.

"Se le cose vanno come devono andare, anche l'integrale liberazione della seconda Vela ci sarà entro quest'anno. La tempistica va bene - ha aggiunto de Magistris - i bandi stanno procedendo. Il Patto per Napoli e le periferie va avanti, così come per Bagnoli. I tavoli istituzionali - ha concluso - procedono davvero bene".

Al termine dell'incontro in Comune, Nencini ha poi visitato le Vele di Scampia in compagnia dell'assessore comunale al Lavoro, Enrico Panini.