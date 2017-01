Napoli, 28 gen. (askanews) - Il nuovo prefetto di Napoli, Carmela Pagano, si faccia "portavoce di quello che ascoltiamo qui tutti i giorni. Non si può sparare alle ore 13 per strada, non si possono più contare vittime innocenti e quando si spara bisogna chiedere allo Stato di fare il suo dovere". A chiederlo è il sindaco partenopeo, Luigi de Magistris, interpellato a margine della cerimonia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario a Castel Capuano. Il sindaco ha rivolto il suo "benvenuto alla nuova prefetto" esprimendo "grande dispiacere" per l'addio del rappresentante del Governo uscente, Gerarda Maria Pantalone, che "a Napoli ha lavorato molto bene" e alla quale ha rivolto un augurio "perché va a ricoprire un ruolo molto importante" come capo del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione. Un ruolo che, ha concluso de Magistris, "presenta elementi di contatto con la città di Napoli".