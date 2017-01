Napoli, 30 gen. (askanews) - Vincenzo De Luca ha incontrato questa mattina due dei tre medici del Pronto Soccorso dell'ospedale Santa Maria della Pietà di Nola, gli stessi sospesi e poi reintegrati dopo il caso dei pazienti curati per terra su plaid (nella notte tra il 7 e l'8 gennaio scorso, in seguito a un eccezionale afflusso di pazienti nell'ospedale del Napoletano). L'occasione è stata la visita al nosocomio per l'inaugurazione del reparto di rianimazione e delle sale operatorie. "Siamo venuti a Nola per fare un'operazione verità" ha ribadito De Luca che subito dopo le polemiche per le foto diffuse via Facebook aveva chiesto la sospensione dei tre medici in servizio quella notte; poi il governatore ha chiarito che si voleva fare chiarezza sulle dinamiche e ha sostenuto i medici chiamati a prestare soccorso a un paziente in qualunque condizione. Ricordando le foto De Luca ha parlato di "immagine che ha falsato quella che è la realtà della nostra sanità, fatta di grandi professionalità" e ha aggiunto che è stato accertato "che uno dei pazienti messi a terra era stato posizionato di lato per evitare rigurgiti, mentre l'altro veniva sottoposto a massaggio cardiaco". "Abbiamo compiuto tutte le verifiche del caso - ha assicurato il presidente - e se emergeranno responsabilità prenderemo le dovute decisioni".