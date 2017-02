Napoli, 15 feb. (askanews) - "Il nostro obiettivo è di avere il mare balneabile su tutto il litorale domitio entro 13 mesi". Così il presidente della Campania Vincenzo De Luca che questa mattina ha presentato i lavori di adeguamento del depuratore di Cuma, tassello importante per la riqualificazione dell'intero territorio. Un'occasione, per il governatore, di incontrare i sindaci e definire i traguardi da raggiungere per il rilancio dell'area soprattutto sotto il profilo turistico. L'iniziativa di oggi rientra in quella che la giunta campana definisce con il titolo "Riparte la depurazione - Mare pulito". Fra gli interventi strategici, quello della riqualificazione dell'impianto di depurazione di Cuma rientra in quello che De Luca definisce "un calvario che va avanti da anni" perché "si è perso tempo perché per le gare". L'area comunale interessata serve 800mila abitanti in una zona delicata dal punto di vista ambientale. Si parte con un investimento di 50 milioni di euro per i lavori e 100 milioni per la gestione nell'ambito di un intervento complessivo sui depuratori di mezzo miliardo. L'obiettivo è, appunto, arrivare alla conclusione dei lavoratori entro 13 mesi così da avere la piena balneabilità del mare entro l'estate del 2018". (segue)