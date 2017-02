Napoli, 15 feb. (askanews) - Restando nell'ambito della questione depuratori, De Luca assicura che entro marzo verranno consegnati alle alle imprese gli impianti di Napoli Nord e dei Regi Lagni, ad aprile quelli di Acerra e Marcianise. E se l'obiettivo è di rendere balneabile il mare del litorale domitio entro 13 mesi, "in generale puntiamo alla riqualificazione di tutto il territorio in modo da far partire un grande progetto turistico". Consapevole di dover fare i conti "con la devastazione ambientale che troveremo, con i mille edifici abusivi - molti dovremo buttarli a terra" il presidente ribadisce che si tratta di "un'occasione unica per creare lavoro e riqualificare l'ambiente". Per far questo sarà necessario, ricorda De Luca, che i sindaci "completino la realizzazione delle reti fognarie" così che tutto poi possa essere convogliato sui depuratori "se vogliamo avere il mare davvero balneabile". Più in generale, d'intesa con i sindaci dell'area, la giunta punta a definire "un masterplan con l'avvio di un piano generale di riqualificazione del litorale domitio". "Prenderemo i progetti esecutivi che dovessero essere già disponibili - spiega il governatore - e li ricondurremo nell'ambito di un disegno urbanistico di grande qualità. Contiamo di utilizzare i fondi europei questa volta come Dio comanda, ovvero per creare migliaia di posti di lavoro e cambiare il volto di interi territori".