Napoli, 20 dic. (askanews) - Uomini della guardia di finanza sono stati oggi negli uffici del presidente della giunta della Campania, in via Santa Lucia, per ascoltare come persone informate dei fatti alcuni componenti lo staff del governatore in merito all'incontro del 15 novembre scorso (in piena campagna referendaria). La presenza della Gdf è dovuta all'ipotesi di istigazione al voto di scambio, reato del quale si è venuti a conoscenza il 14 dicembre scorso (il fascicolo è stato aperto dalla Procura come atto dovuto subito dopo l'esposto del M5S a fine novembre). Il pm Stefania Buda cerca di chiarire quanto accaduto nel corso di un incontro tenutosi all'hotel Ramada di Napoli nel corso del quale, come possibile verificare grazie a un file audio pubblicato su Il fatto Quotidiano, il presidente ha sollecitato gli amministratori locali presenti a votare e far votare Sì al referendum in ogni modo possibile ("Vedi tu come Madonna devi fare, offri una frittura di pesce, portali sulle barche, sugli yacht, fai come cazzo vuoi tu, ma non venire qui con un voto in meno di quelli che hai promesso"). Rispetto alla vicenda, il governatore è stato oggetto di una mozione di sfiducia sottoscritta dai consiglieri di centrodestra e, naturalmente, respinta. Nel merito, De Luca ha sempre parlato di "una battuta".