Napoli, 28 dic. (askanews) - Un gruppo armato che, utilizzando anche fucili mitragliatori AK-47 Kalashnikov, danneggiava apparati e strutture necessarie al funzionamento di parchi eolici gestiti da importanti società del settore, avanzando richieste estorsive ai vertici delle multinazionali e paventando ulteriori attentati. E' quanto scoperto nel corso di un'indagine coordinata dalla procura di Avellino e condotta dai militari del Nucleo investigativo del comando provinciale carabinieri di Avellino e della Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi coadiuvati dai militari delle Compagnie di Barletta e Cerignola. I militari hanno eseguito, a Canosa di Puglia e Trinitapoli, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di due indagati ritenuti responsabili di far parte di un'associazione a delinquere finalizzata ai danneggiamenti, a scopo estorsivo, di strutture funzionali ai parchi eolici in Irpinia. Le azioni criminali, compiute dai destinatari del provvedimento, da un altro indagato e da altre persone in corso di identificazione, "sebbene limitate ad un ristretto arco temporale avevano determinato un elevato allarme sia tra la popolazione che - si legge in una nota - tra le autorità locali, destando notevole preoccupazione anche a livello nazionale, con l'interessamento di organismi di rilievo istituzionale". (segue)