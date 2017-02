Decisione comunicata a militanti e poi a Tartaglione in una lettera

Napoli, 27 feb. (askanews) - Gianluca Daniele, leader di Sinistra Riformista in Campania, lascia la segreteria regionale del Pd. Daniele, che molto spesso ha assunto posizioni opposte a quelle del partito, ha reso nota la sua decisione nel corso di una riunione con i militanti nel corso della quale è emerso "l'interesse di tutti nei confronti di un rinnovato protagonismo della sinistra in Italia". Daniele non fa alcun nome ma è più che verosimile che si riferisca ai fuoriusciti dal Pd che si sono battezzati Democratici Progressisti. (segue)