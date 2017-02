Napoli, 8 feb. (askanews) - "Il giorno dopo il disastroso risultato delle amministrative, il segretario Renzi promise che sul partito di Napoli sarebbe intervenuto con il lanciafiamme. A quanto pare, invece, in via Toledo (dove c'è la sede del Pd di Napoli, ndr) c'è qualcuno che sta utilizzando l'estintore". A sostenerlo è il coordinatore regionale di Sinistra riformista, Gianluca Daniele, che richiama un articolo pubblicato oggi da un quotidiano partenopeo dopo il caso - esploso una settimana fa - di candidature inconsapevoli in liste a sostegno di Valeria Valente, candidata del Pd a sindaco di Napoli nelle scorse amministrative.

"Secondo indiscrezioni di stampa, infatti, sembrerebbe che il segretario metropolitano Carpentieri, invece di assumersi finalmente la responsabilità della sconfitta alle comunali e della totale inerzia e assenza del Pd napoletano negli ultimi anni - e, quindi, di dimettersi dando avvio al congresso, come aveva promesso in direzione, - stia pensando di nominare una nuova segreteria, come se dovesse restare al suo posto ancora qualche anno".

"Se la notizia fosse confermata - è il ragionamento di Daniele - si tratterebbe di un tentativo, non si capisce se consapevole o inconsapevole, di autodistruzione del Pd di Napoli che, in questi giorni, viene anche rovinosamente investito dallo scandalo "listopoli", senza che nessuno alzi il dito per assumersi la colpa di comportamenti illegali o, quanto meno, segnati da gravissima negligenza".

