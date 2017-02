Napoli, 22 feb. (askanews) - Royal Air Maroc, la compagnia di bandiera del Marocco, inaugurerà il 28 marzo prossimo, la nuova linea diretta Napoli-Casablanca. Il volo collegherà l'aeroporto di Capodichino con la città marocchina, hub della compagnia, e sarà operativo con tre frequenze settimanali: martedì, giovedì e sabato.

Il volo partirà da Casablanca alle 12.35 con arrivo a Napoli alle 16.35 e ripartirà alle 17.35 con atterraggio a Casablanca alle 20.00. Saranno così possibili molteplici collegamenti con le città più importanti del Marocco, tra cui Marrakech, Agadir, Fez, Ouarzazate e Tangeri. Coincidenze saranno assicurate anche verso le 30 destinazioni dell'Africa Subsahariana servite dalla compagnia, tra cui Dakar, Abidjan, Accra, Lagos, Ouagadougou, Praia e Sal. Ram, dopo essersi consolidata come primo vettore per l'Africa occidentale, dallo scorso anno opera verso l'Africa orientale servendo l'aeroporto di Nairobi.

Per quanto riguarda gli Stati Uniti, Royal Air Maroc offre una connessione da Napoli per New York attraverso l'hub di Casablanca. Dall'Italia, la compagnia assicura anche voli verso le altre destinazioni delle Americhe, tra cui San Paolo, Rio de Janeiro, Washington e Montreal.