Napoli, 21 gen. (askanews) - Parte da Napoli la richiesta affinché il 21 gennaio diventi la giornata nazionale sul linfedema. E' quanto emerso dalla prima giornata regionale di sensibilizzazione svoltasi al Policlinico dell'università Federico II, organizzata da Sos Linfedema Onlus e Italf, articolazione italiana di International Lymphoedema Framework. "Con l'inserimento del linfedema nei Lea - ha spiegato Angela Piantadosi, componente comitato scientifico Sos Linfedema Onlus - si potranno aprire nuovi percorsi per riconoscere diritti ai pazienti che spesso sono trattati in modo non adeguato. Adesso ci auguriamo che anche la Regione Campania possa fare la propria parte dal punto di vista assistenziale". "A livello locale non è facile trovare un centro che si occupi di questa patologia che, ufficialmente, conta 40mila casi ogni anno, ma si teme siano circa 200mila. Si potrebbero prevenire i danni, ma spesso i pazienti del periodo post-oncologico non sono ben indirizzati", ha sottolineato Lanfranco Scaramuzzino, chirurgo vascolare dell'ospedale Internazionale di Napoli. (segue)