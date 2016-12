Napoli, 29 dic. (askanews) - Dalla Città metropolitana di Napoli 600mila euro al Comune di Ischia per poter permettere la ripresa dei lavori per la sede distaccata del tribunale partenopeo. L'accordo è stato stipulato dal primo cittadino ischitano, Giuseppe Ferrandino, e dal sindaco metropolitano, Luigi de Magistris che ha affermato: "Lo stanziamento per la ristrutturazione dell'edificio che ospiterà il tribunale di Ischia conferma, una volta di più, lo sforzo che la Città metropolitana di Napoli sta compiendo a favore dei Comuni dell'area".

"È importante - ha continuato de Magistris - che l'esercizio della giustizia sull'isola verde non venga interrotto e che vengano così evitati pesanti disagi alla popolazione isolana, che altrimenti dovrebbe raggiungere Napoli per ogni questione giudiziaria. Ed è oltremodo significativo questo impegno della Città metropolitana perché la riallocazione del tribunale nella sua sede originaria consentirà di liberare i locali dell'ex liceo 'Scotti' che, con una serie di interventi già finanziati per 4 milioni di euro, potranno essere messi a disposizione della popolazione scolastica superiore attualmente dislocata in più sedi in condizioni non ottimali, oltre che di eliminare situazioni di fitti passivi a privati", ha concluso.