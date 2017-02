D'Amelio: no a scissione Pd, va ricostruito il partito

Napoli, 14 feb. (askanews) - Un augurio e, al contempo, un invito ai suoi colleghi di partito di non pensare a una scissione ma, invece, di ricostruire il partito giunge dalla presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D'Amelio, che della direzione dem è componete. Direzione che D'Amelio ammette è stata "molto sofferta ma seria". In primis perché la circostanza di una sofferenza nel confronto tra le varie anime è tutto sommato positiva, "non mi dispiace ci sia stata una direzione sofferta perché vuol dire che c'è un partito, con tutte le contraddizioni, e non qualcuno che decide da solo".

L'auspicio è che "non ci sia scissione nel mio partito e che si accettino le posizioni della maggioranza". Ancora, che "si punti a un congresso tale da fare chiarezza". In ogni caso, il vertice del parlamentino campano ritiene che "le sorti del governo non debbano coincidere con il destino del Partito Democratico". L'obiettivo primario resta quello di "ricostruire il partito" partendo dal fatto che "il Pd renziano si è messo in discussione" chiedendo di andare a congresso. "I numeri lui ce li avrebbe tutti per avere una gestione personalistica - sottolinea - invece il congresso apre una discussione".