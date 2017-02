Napoli, 7 feb. (askanews) - "La Campania si doterà molto presto di una legge, speriamo nell'arco di un paio di mesi, contro il cyber bullismo". L'annuncio è della presidente del Consiglio regionale della Campania, Rosa D'Amelio, a margine del convegno tenutosi questo pomeriggio nell'aula dell'Assemblaa regionale in occasione della giornata dedicata al tema per volontà del Consiglio Europeo. D'Amelio ha ricordato che la Commissione competente (Politiche sociali) sta lavorando "a un testo unico frutto di due proposte di legge e di un progetto di legge presentato dagli studenti dell'istituto Francesco De Sanctis di Sant'Angelo dei Lombardi che, in particolare, hanno chiesto di istituire in Campania, ad apertura di ogni anno scolastico, la giornata di sensibilizzazione per il contrasto al bullismo e al cyberbullismo".

(segue)