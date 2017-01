Napoli, 28 gen. (askanews) - Nel distretto della Corte d'Appello di Napoli, tra il primo luglio 2015 e il 30 giugno 2016, non si sono verificati "episodi preoccupanti" legati al terrorismo anche se "sono aumentate, da parte della procura di Napoli, le iscrizioni di reati in qualche modo collegati al fenomeno, i cosiddetti reati spia, segno del costante monitoraggio del territorio da parte delle forze dell'ordine anche in funzione preventiva". E' quanto scrive il presidente della Corte, Giuseppe De Carolis di Prossedi, in occasione della cerimonia d'inaugurazione dell'anno giudiziario in corso a Castel Capuano.