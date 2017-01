Napoli, 28 gen. (askanews) - Nella Corte d'Appello di Napoli resta "alto" il numero di procedimenti penali conclusi con un'estinzione del reato per prescrizione. Un fenomeno "particolarmente grave" perché costituisce "una sconfitta dello Stato" che dimostra, in tal modo, "di non essere in grado di assicurare un vaglio giurisdizionale nel merito per vicende a volte anche gravi, che hanno suscitato allarme sociale, lasciando impuniti gli eventuali colpevoli frustrando le aspettative di giustizia delle persone offese". Così il presidente della Corte d'Appello di Napoli, Giuseppe De Carolis di Prossedi, ricordando che per le sezioni ordinarie del distretto partenopeo, i procedimenti definiti con la prescrizione del reato supera il 39%. De Carolis, nel corso della sua relazione in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario, ha sottolineato "la sproporzione esistente tra i processi pendenti dinanzi alla Corte e le risorse umane disponibili, sia di personale di magistratura, sia soprattutto di personale amministrativo, non ha consentito finora di porre rimedio a tale preoccupante fenomeno, nonostante la rilevantissima produttività dei magistrati della Corte che anche quest'anno, come si è detto, con 13.376 procedimenti penali definiti risulta di gran lunga la prima in Italia per produttività nel settore penale e la seconda nel settore civile". (segue)