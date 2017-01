Napoli, 27 gen. (askanews) - L'opera di contrasto alla criminalità organizzata, da parte di procure e forze dell'ordine, ha permesso di assicurare alla giustizia molti capi storici dei clan camorristici e di disarticolare interi gruppi criminali, ma "paradossalmente" questo ha favorito "l'emersione, anche in posizioni apicali, di nuove leve di ragazzi, spesso ancora minorenni", che hanno dato luogo a "fenomeni particolarmente preoccupanti" come "le cosiddette 'stese', vere e proprie azioni di guerriglia urbana". E' quanto spiegato dal presidente della Corte d'Appello di Napoli, Giuseppe De Carolis di Prossedi, anticipando ai giornalisti il contenuto della sua relazione in occasione della cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario in programma domani a Castel Capuano. Le scorribande armate, messe in atto da gruppi di giovani, "che passano tra i vicoli del centro di Napoli sparando all'impazzata e a casaccio con scopi puramente intimidatori per affermare il proprio dominio sul territorio", per De Carolis di Prossedi rappresentano una delle facce della medaglia. Le gang di ragazzi, infatti, si rendono anche protagoniste del "fenomeno delle rapine seriali commesse in danno di istituti di credito, farmacie, supermercati o uffici postali anche con l'uso di armi vere, sintomo del collegamento con la criminalità organizzata".