Napoli, 9 feb. (askanews) - "Fondi europei, quali novità & come si partecipa", questo è il titolo del workshop che si terrà presso il Consiglio regionale della Campania venerdì 10, alle ore 17 - presso la Sala schermo - Edificio 13 al Centro Direzionale. L'iniziativa vede il contributo del gruppo consiliare regionale del Movimento 5 Stelle. Toccherà all'europarlamentare Rosa d'Amato, capo delegazione del M5S al Parlamento europeo, aprire il terzo evento formativo gratuito organizzato dal gruppo Europportunity. "E' nostro compito divulgare i meccanismi con cui si può usufruire dei fondi europei, affinché tale opportunità non avvantaggi i soliti noti. Al contempo occorre vigilare sul corretto utilizzo di questi strumenti che l'Europa ci offre" spiega la consigliera regionale Maria Muscarà (M5S). Nel corso dell'evento, moderato dal giornalista Luca Antonio Pepe, gli esperti Ferdinando Finale, Salvatore de Simone e Angela Mangiullo presenteranno alcuni bandi regionali e forniranno gli strumenti informativi necessari per parteciparvi, rispondendo alle domande del pubblico. "Abbiamo registrato un grande interesse da varie regioni del sud Italia principalmente da parte di rappresentanti del mondo istituzionale - sottolinea Muscarà - e questo testimonia il fatto che spesso le Regioni non rendono chiari i meccanismi di accesso ai fondi: basti guardare il sito del Burc Campania, utilizzabile con non poche difficoltà". Per accreditarsi, fino ad esaurimento posti, occorre contattare l'indirizzo maileuropportunitycampania@gmail.com o contattare su facebook lo staff di europportunity.