Napoli, 23 feb. (askanews) - Una famiglia di siriani, composta da madre, padre, due ragazze di 21 e 16 anni e da un ragazzo di 14 anni arriverà domani a Portici, dove sarà ospitata da un congregazione religiosa, che ha messo a disposizione un appartamento e dalla Comunità di Sant'Egidio di Napoli che provvederà al loro mantenimento. Lo rende noto Antonio Mattone, della Comunità di Sant'Egidio, spiegano che la famiglia siriana proviene dalla regione di Aleppo ed è arrivata a Roma lo scorso dicembre attraverso i corridoi umanitari, iniziativa della stessa Comunità realizzata in collaborazione con la Federazione delle Chiese evangeliche e la Tavola valdese. Il progetto, realizzato attraverso un accordo con il governo italiano, prevede l'arrivo di mille profughi siriani in condizioni di vulnerabilità in Italia dal Libano. (segue)