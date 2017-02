Comune Napoli, giunta approva Piano triennale anticorruzione

Napoli, 3 feb. (askanews) - La giunta comunale di Napoli ha approvato, a firma del sindaco Luigi de Magistris e dell'assessore all'Educazione alla legalità e alla Trasparenza amministrativa, Alessandra Clemente, il Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) riferito al periodo 2017-2019, in conformità alle previsioni della legge 6 novembre 2012, n.190, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n.33. Il Piano è stato elaborato dagli uffici della Segreteria generale, secondo le indicazioni formulate dall'Anac con il Piano nazionale Anticorruzione 2016. Palazzo San Giacomo rende noto che con il Piano 2017-2019, l'Amministrazione si prefigge gli obiettivi di "ridurre le opportunità di manifestazione di rischi di corruzione, di aumentare la capacità di far emergere fenomeni corruttivi e, in generale, di creare un contesto sfavorevole alla corruzione ispirato dai principi di etica, integrità e trasparenza, proseguendo, non solo, le azioni già intraprese in attuazione di precedenti misure, calibrandole sulla base dei risultati emersi nell'anno 2016, ma anche ampliando il campo di operatività della strategia anticorruzione in altre aree di attività dell'Ente in cui, o per le indicazioni fornite dall'Anac, o per l'esperienza acquisita in questi primi anni di applicazione della normativa, si sono rilevati taluni profili di rischi corruttivi". (segue)