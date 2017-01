Napoli, 11 gen. (askanews) - Al termine della lunga nota in cui riferiscono della visita effettuata ieri nell'ospedale di Nola, i commissari per il piano di rientro della sanità in Campania, Polimeni e D'Amario, richiamano l'ente Regione e le Aziende sanitarie ad attuare adottare i decreti emessi. In particolare quello del maggio 2016 (potenziamento complessivo dell'offerta di posti letto a livello regionale di + 1424), decreto che per la Asl Napoli 3 Sud dispone 425 posti aggiuntivi; quello del 22 settembre 2016 sulla definizione delle forme associative complesse di medicina generale e il potenziamento delle strutture territoriali; l'istituzione di una AREUC (Azienda Unica Regionale di Emergenza Urgenza Campania) per il controllo e il coordinamento dell'intero settore "con autonomia di risorse umane, tecniche e strumentali in stretto rapporto con le aziende sanitarie"; quello del 20 settembre 2016 sulla Rete Oncologica Campana; infine l'assunzione di risorse umane previsto dai DCA di sblocco del turn-over con legittime procedure di reclutamento, per favorire politiche di sviluppo e valorizzazione delle risorse umane".