Napoli, 10 feb. (askanews) - "Il nostro obiettivo è approfondire, capire e decidere in tempi rapidi", ma una cosa è certa: "Anche nelle scelte più delicate, il sindaco non si farà condizionare da nessuno". Così il primo cittadino partenopeo, Luigi de Magistris, commenta la vicenda di Domenico Allocca, l'ad della Napoli Servizi, società in house del Comune che, in una lettera ha comunicato le sue dimissioni dopo la pubblicazione di una lunga conversazione intercettata da una registrazione anonima e resa nota da un quotidiano locale, nella quale apostrofava in modo molto critico l'operato dell'assessore al Bilancio, Salvatore Palma, e i tecnici dell'amministrazione. "Allocca si è reso conto della situazione imbarazzante che ha creato e di cui è stato protagonista - ha raccontato ai giornalisti l'ex pm - ha anche dato una sua ricostruzione dei fatti. Io sono abituato a non andare dietro ai titoli di giornale oppure a operazioni discutibili quali pubblicare una registrazione di una discussione captata all'interno di un ufficio e pubblicata con una fonte anonima". (segue)