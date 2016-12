Roma, 30 dic. (askanews) - Nell'ambito dei controlli effettuati in prossimità del capodanno, in provincia di Caserta la Guardia di Finanza ha sequestrato in varie operazioni oltre 1.600 kg di botti illegali. Cinque persone sono state denunciate.

I finanzieri di Marcianise hanno individuato a San Felice a Cancello (Caserta) un deposito clandestino all'interno di un box auto dove era occultata e custodita una tonnellata e mezza di "botti" artigianali pronti per la vendita. Un uomo di 35 anni è stato denunciato per detenzione ed omessa denuncia di esplosivi: in prossimità dei festeggiamenti di Capodanno aveva deciso di porre in essere una vera e propria attività commerciale non autorizzata di vendita di artifizi pirotecnici.

Durante il blitz sono stati sequestrati oltre 12.000 petardi, tra i quali 200 di cosiddette "bombe italiane" ed altrettante "bombe cinesi", enormi e micidiali ordigni di fattura artigianale, già imballati e pronti per essere venduti; una volta immessi sul mercato avrebbero potuto fruttare oltre 50 mila euro, comportando per l'elevato quantitativo di polvere utilizzata, seri rischi per l'incolumità degli acquirenti.

Infatti l'intervento ha scongiurato la possibilità di gravi conseguenze dovute all'altissimo potenziale esplodente di questi "botti", alla totale assenza di misure di sicurezza per la loro custodia, ed all'elevata densità abitativa della zona in cui era ubicato il deposito, collocato all'interno dello scantinato di una palazzina. (Segue)