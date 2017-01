Napoli, 20 gen. (askanews) - Segnalazioni sulle condizioni di salute di pazienti in imminente pericolo di vita o nominativi di persone defunte in cambio di denaro. E' l'ipotesi accusatoria formulata dalla magistratura nei confronti di sei indagati che gravitavano nell'ospedale di Piedimonte Matese, in provincia di Caserta, ritenute responsabili, a vario titolo e in concorso tra loro, di corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio e rivelazione e utilizzazione di segreti d'ufficio.

A notificare l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, i carabinieri della della Compagnia di Piedimonte Matese, su mandato della procura di Santa Maria Capua Vetere. L'attività investigativa, svolta nell'arco del 2011, ha consentito di accertare che due dipendenti del nosocomio, un portantino e un addetto alla sala mortuaria, fornivano "con carattere di continuità" informazioni a due ditte di onoranze funebri sulle condizioni di salute di pazienti ricoverati e di cui era imminente il decesso o sui decessi avvenuti.

"Per tali servizi i due ricevevano, risultando di fatto a libro paga delle due agenzie di onoranze funebri, svariate somme di denaro, consentendo - si legge in una nota del procuratore Maria Antonietta Troncone - ai titolari delle due aziende di accaparrarsi le prestazioni richieste dai familiari, violande le norme di libera concorrenza del mercato".