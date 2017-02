Capolavori Van Gogh rubati nel 2002 tornano ad Amsterdam

Napoli, 6 feb. (askanews) - Dopo 14 anni tornano "a casa" i due dipinti di Vincent Van Gogh rubati dal museo di Amsterdam il 7 dicembre 2002. I capolavori, dal valore inestimabile, furono ritrovati dalle Fiamme Gialle in casa del narcotrafficante Raffaele Imperiali, legato al clan camorristico Amato-Pagano. "La spiaggia di Scheveningen prima di una tempesta", olio su tela del 1882 e "Una congregazione lascia la chiesta riformata di Nuenen", altro olio su tela del 1884, erano avvolti in uno straccio da cucina, abbandonati in un locale in un'abitazione a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. Il ritrovamento lo scorso mese di settembre, oggi la riconsegna dalle autorità olandesi nel corso di una cerimonia presso il Museo di Capodimonte a Napoli, alla presenza del comandante generale della Guardia di Finanza, generale Giorgio Toschi e di numerosi esponenti delle forze dell'ordine e della magistratura. I dipinti, annoverati dall'Fbi tra le "top ten art crimes", saranno esposti, in esclusiva per il pubblico, nel museo partenopeo fino al prossimo 26 febbraio, in una stanza attigua a quella che ospita i capolavori di Caravaggio. Le opere, che al momento del ritrovamento, erano in buone condizioni, sono state dissequestrate e torneranno nel Paese natale del pittore a fine mese.