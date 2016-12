Napoli, 28 dic. (askanews) - A Napoli rafforzate ulteriormente le misure di sicurezza in occasione delle festività di fine anno. Saranno attuati più controlli, ci sarà l'interdizione dell'accesso ai mezzi pesanti nel centro urbano e ci sarà la dislocazione di dissuasori nelle aree degli eventi musicali e culturali in programma in piazze e strade. Questi alcuni degli interventi decisi nel corso della riunione del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, conclusa nella tarda serata di ieri nel palazzo della Prefettura e presieduta dal prefetto Maria Gerarda Pantalone. Tavolo al quale hanno partecipato il sindaco Luigi de Magistris, altri componenti dell'amministrazione comunale e della polizia municipale, i vertici delle forze di polizia e i vigili del fuoco. Le disposizioni sono state deliberate "pur in assenza di specifici allert per la realtà napoletana, ma in relazione alla generale situazione che richiede la massima consapevolezza e attenzione".