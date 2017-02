Roma, 28 feb. (askanews) - Il Capo della polizia, prefetto Franco Gabrielli, partecipa domani all'iniziativa "Solidarietà conDivisa", promossa dall'Associazione Donatorinati - Polizia di Stato della Campania, in programma domani 1° marzo alle ore 11:00 presso l'Ospedale Moscati della città campana.

Al centro dei lavori del Convegno anche una testimonianza diretta, quella di Desireè De Marco: per la prima volta, la giovane fanciulla, dalla quale prende il nome il Progetto Desireè, punta di diamante per l'Associazione Donatorinati della Campania, racconterà la sua lotta vincente contro la leucemia e la sua attuale esperienza come volontaria della stessa Associazione. Lo farà quindi alla presenza del Capo della Polizia, Prefetto Franco Gabrielli, donatore e convinto sostenitore dell'Associazione, chiamato ad inaugurare un altro tassello importante del Progetto: un impianto di comunicazione donato dall'Associazione grazie ai fondi del Gran Galà 2016 al reparto di ematologia dell'A.O. Moscati di Avellino.