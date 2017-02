Roma, 10 feb. (askanews) - Il Pd sarà "inflessibile" se emergeranno "responsabilità" di iscritti al partito nella vicenda delle candidature irregolari al comune di Napoli. Lo dice il vice-segretario del partito Lorenzo Guerini.

"In merito alle vicende su alcune candidature al Consiglio comunale di Napoli, che rimangono gravi, anche se non riguardano la nostra lista, il Pd sarà inflessibile se emergeranno responsabilità che coinvolgano suoi esponenti".

"Nel frattempo - aggiunge - al netto delle indagini in corso e con la piena fiducia nell'operato delle autorità preposte, il consigliere comunale destinatario di un avviso di garanzia si è immediatamente auto sospeso. Detto questo Valeria Valente sta ricevendo attacchi politici eccessivi e pretestuosi. Valeria ha accettato di correre in una sfida che si preannunciava molto difficile per amore verso la città e per servizio al suo partito".