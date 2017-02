Napoli, 8 feb. (askanews) - Salvatore Madonna si è autosospeso dal Pd. Il consigliere al Comune di Napoli è l'unico finora indagato per i casi di candidature che non risultano regolari. Si tratta, infatti, di candidature di cui i diretti interessati sono stati inconsapevoli fino alla richiesta della rendicontazione delle spese sostenute per la campagna elettorale.

(segue)