Napoli, 8 feb. (askanews) - "E' mio interesse accertare la verità quanto prima": queste le parole di Valeria Valente, deputata del Pd e capogruppo in consiglio comunale a Napoli, al termine del suo incontro in procura dove è stata ascoltata, come persona informata sui fatti, in merito ai candidati "inconsapevoli" inseriti nella lista Napoli Vale, in corsa per le Amministrative dello scorso maggio. I magistrati partenopei hanno ascoltato la deputata per oltre tre ore, ma Valente non ha voluto rilasciare dichiarazioni particolareggiate in merito e non commentare l'autosospensione dal Partito democratico di Salvatore Madonna, il consigliere comunale dem iscritto nel registro degli indagati per l'ipotesi di reato di violazione della legge elettorale. "Speriamo e confidiamo nel lavoro dei pm. A loro va la massima fiducia e collaborazione. Oggi credo che sia il tempo del silenzio e del rispetto per il loro lavoro - ha tagliato a corto -. Basta considerazioni politiche. Oggi non è il tempo di considerazioni politiche".