Napoli, 30 gen. (askanews) - Come se non fossero bastati i veleni che hanno infestato le elezioni comunali a Napoli dell'anno scorso (soprattutto in fase di primarie con i tre ricorsi di Antonio Bassolino), scoppia in casa Pd un'altra grana. La madre di una giovane disabile ha raccontato che la figlia è stata inserita a sua insaputa in una lista a sostegno della candidata del Pd Valeria Valente.

La notizia è dilagata nella giornata di oggi sollevando inevitabili polemiche e varie dichiarazioni, compresa quella della stessa Valente che riferisce di una richiesta ufficiale di accesso agli atti da parte del suo delegato (la lista in questione era "Napoli Vale"). In Procura si starebbe approfondendo il caso sulla base di articoli di stampa. La prima cosa da accertare, come hanno chiesto rappresentanti di associazioni di disabili, è se si tratti di un caso isolato, magari di un errore, o di un fatto reiterato. Circostanza che renderebbe il tutto molto più grave. In un post su Facebook la candidata del Pd a sindaco di Napoli (che non è arrivata al ballottaggio consumatosi con un secondo scontro tra Luigi de Magistris e Gianni Lettieri) assicura che è stata inoltrata richiesta di accesso agli atti per avere la quale ci vorrà qualche giorno. "Io chiedo e voglio che si faccia chiarezza, anche a nome di tante persone oneste e perbene su cui oggi viene ingiustamente gettata un'ombra, a partire dalla ragazza e dai familiari da cui è stato sollevato il caso. Anche per loro ho intrapreso questa iniziativa" scrive Valente sul suo profilo Facebook. Intanto la deputata dem prova a dare una prima spiegazione: "Molti mi chiedono come mai non conosca la persona che ha denunciato il fatto e la sua famiglia. E' la prima domanda naturale che, da non addetta ai lavori, mi sarei fatta anch'io. Nelle liste che hanno sostenuto la mia candidatura a Sindaco, come in quelle dei miei principali avversari, erano presenti quasi 400 candidati a consigliere, una media di 35 per lista. Molti di loro li conosco di persona, diversi li ho spinti io personalmente a candidarsi, ma altri naturalmente non li conosco direttamente. Per questo, la richiesta di accesso agli atti e la verifica dei documenti è indispensabile per ristabilire una verità oggettiva di come sono andate le cose".