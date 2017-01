Napoli, 25 gen. (askanews) - Oggi, presso la sede della Conferenza delle Regioni e Province autonome, a Roma, si è svolto l'incontro, promosso dalla Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo del territorio, con Trenitalia S.p.A., sul tema degli aumenti tariffari degli abbonamenti sui servizi di Alta Velocità. Lo rende noto un comunicato della giunta campana. All'incontro, convocato dal vicepresidente della Regione Campania, Fulvio Bonavitacola, in qualità di coordinatore della Commissione e al quale hanno preso parte anche l'Assessore alla Mobilità della Regione Piemonte, Francesco Balocco e l'Assessore ai Trasporti della Regione Liguria, Giovanni Berrino, Trenitalia è intervenuta in persona della dottoressa Morgante, amministratore delegato della società. Nel suo intervento Morgante ha ricordato le dichiarazioni dell'Amministratore Delegato di Ferrovie dello Stato, Ing. Renato Mazzoncini, nel corso della sua audizione di ieri al Senato e ha illustrato nel dettaglio i motivi che hanno portato la propria azienda a intervenire in modo così massiccio sui costi degli abbonamenti sull'Alta Velocità, motivi legati alla sostenibilità economica degli abbonamenti che deve essere garantita in quanto relativa a servizi a mercato e alla necessità di garantire condizioni adeguate di servizio anche ai viaggiatori non pendolari. (segue)