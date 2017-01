Napoli, 25 gen. (askanews) - Le Regioni, pur manifestando apprezzamento per tale iniziativa, hanno sollecitato Trenitalia a congelare completamente gli aumenti fino a giugno, in attesa degli esiti del tavolo tecnico che il MIT intende promuovere, cui le Regioni chiedono di partecipare. Trenitalia ha dichiarato che non è possibile un annullamento totale della manovra in quanto il problema delle perdite che si registrano nelle ore di punta in molte tratte pendolari resta in ogni caso e anche per non penalizzare gli acquirenti degli abbonamenti in fascia 9-17 he hanno usufruito di una riduzione di prezzo. La nota si conclude sottolineando che le Regioni, nel registrare nella diversità di posizioni un primo risultato positivo, si riservano d'incontrare, sullo stesso tema, l'altro competitor sul mercato, Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A., per sollecitare anche tale azienda ad adottare forme di abbonamento rivolte all'utenza dei relativi servizi. Nel contempo sarà audita sugli stessi temi anche l'Autorità nazionale di regolazione del trasporto, per sollecitare aggiornamenti regolatori adeguati alle nuove forme in cui si esprime oggi il pendolarismo nel trasporto pubblico.