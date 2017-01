Napoli, 25 gen. (askanews) - Le Regioni - prosegue la nota - hanno manifestato le proprie preoccupazioni, peraltro già anticipate sugli organi di stampa nei giorni scorsi, verso una scelta aziendale che, per l'entità degli aumenti e il brevissimo tempo di preavviso, è apparsa più un atteggiamento "dissuasivo" sull'uso degli abbonamenti, che non un'esigenza dettata da equilibri di bilancio. Le Regioni, e in particolare la Campania, hanno in ogni caso sottolineato che il problema che si sta affrontando è quello di un "nuovo pendolarismo" che sta assumendo sempre più una dimensione sociale specifica, che richiede una riflessione e un confronto più approfondito tra tutti gli attori coinvolti, attesa la nuova rilevanza sociale di tale utenza che si rivolge ai servizi su ferro di alta velocità. Per consentire un confronto e un approfondimento del problema da parte del MIT e delle Regioni, Morgante ha avanzato la proposta, peraltro già anticipata al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Graziano Delrio, di lavorare in un tavolo comune al tema e di congelare fino a giugno il cinquanta per cento degli aumenti per i servizi di abbonamento mensile e mensile lun-ven, mantenendo, in ogni caso, le riduzioni per i servizi di abbonamento del tipo fascia oraria 9.00-17.00. Tale riduzione, ad esempio, limiterebbe al 10% l'incremento delle previgenti tariffe, per gli abbonamenti lunedì/venerdì. (segue)