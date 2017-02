Napoli, 24 feb. (askanews) - "La Giunta Regionale sta adottando una strategia per fattori di sviluppo che tende a promuovere, trasversalmente, il ruolo delle imprese della nostra Regione come motore di sviluppo. In questo quadro, puntiamo anche alla filiera dell' Energia e della Green Economy, che riteniamo fondamentale per il rilancio del Mezzogiorno e della Campania". Così l'assessore alle Attività produttive della Regione Campania, Amedeo Lepore, nel corso di un convegno svoltosi presso l'Unione Industriali. (Segue)