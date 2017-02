Campania, Sommese: con Open Data leggi saranno realmente applica

Napoli, 14 feb. (askanews) - Prosegue il ciclo di audizioni convocate dal presidente della IV Commissione Speciale del Consiglio regionale della Campania (Sburocratizzazione e informatizzazione della Pubblica Amministrazione) Pasquale Sommese per fare il punto sullo stato dell'arte sia in Giunta che in Consiglio. A confermarlo è lo stesso Sommese nel corso dell'iniziativa tenutasi oggi per il raggiungimento degli obiettivi strategici nell'anno 2016. "L'obiettivo primario - spiega il presidente, ed ex assessore al personale, ad askanews - è quello di rendere concreti ed effettivi, realmente efficaci le leggi regionali che molto spesso vengono approvate velocemente ma poi restano inapplicate". Per far questo sarà essenziale proseguire lungo il percorso avviato con l'approvazione della legge sugli Open Data, il provvedimento legislativo sui dati di titolarità dell'amministrazione regionale e sulla loro messa a disposizione per il riuso con il quale, ricorda Sommese, "nel 2013 abbiamo avviato in Campania la realizzazione della cosiddetta Agenda Digitale con l'obiettivo di razionalizzare la PA, ravvivare il rapporto tra Istituzioni e cittadini e favorire lo sviluppo".