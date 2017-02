Napoli, 23 feb. (askanews) - E' soddisfatto Pasquale Sommese, consigliere del gruppo Misto e presidente della Commissione speciale sulla Semplificazione della Campania, dopo che sono state stralciate dal collegato alla legge di stabilità quelle norme che hanno a che fare con il governo del territorio e l'urbanistica. "Finalmente - osserva al termine della seduta della Commissione Bilancio che ha sfrondato ampiamente gli emendamenti presentati - per la prima volta ci avviamo ad approvare il collegato alla Finanziaria stralciando da esso tutte le norme relative al governo del territorio per inserirle in un testo unico, più volte da me sollecitato, anche attraverso due interrogazioni presentate in Consiglio regionale e nelle Commissioni competenti". "Prendiamo atto - aggiunge - della disponibilità della Giunta a lavorare in questa direzione, considerata l'urgenza di sistematizzare e razionalizzare sul versante legislativo e pianificatorio una materia attualmente fuori controllo". Il consigliere ritorna sul tema di sua competenza sottolineando: "sono troppe le leggi di settore dal 1970 ad oggi, con le naturali difficoltà attuative ed interpretative che esse comportano, che devono essere rivisitate ed accorpate". In particolare, tra i provvedimenti citati, ci sono "la legge 16 del 2004, il piano paesistico regionale, il riordino della normativa urbanistica dal 70 in poi, il censimento dei vani recuperati in Campania dai sottotetti e dalla fruizione dei seminterrati, il piano casa". Per Sommese l'obiettivo è "di pervenire a un'unica legge, semplice e facilmente applicabile, al fine di assicurare un ordinato assetto del territorio".