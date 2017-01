Napoli, 26 gen. (askanews) - Il principio seguito dalla giunta regionale della Campania nelle modifiche da apportare al piano rifiuti è quello di realizzare impianti piccoli, con dimensioni adeguate al territorio in cui vanno allocati; di affidarne la gestone ai comuni sia nella fase di progettazione sia in quella gestionale vera e propria (solo il Comune di Casal di Principe ha richiesto l'intervento diretto della Regione per quanto riguarda l'appalto). Soprattutto, si è fatto riferimneto all'Autorità Anticorruzione. "Ogni procedura - spiega De Luca - risponderà ai criteri fissati nel protocollo sottoscritto con l'Anac". Dal maggio scorso, quando è stata pubblicata la manifestazione di interesse per la localizzazione dei nuovi impianti di compostaggio, si sono candidati 32 comuni con 6 società provinciali. Il campo si è poi ristretto a 18. (Segue)